За сутки в России подтверждено 18645 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам 1 Москва 1542 2 Санкт-Петербург 1357 3 Московская область 826 4 Свердловская область 517 5 Ростовская область 480 6 Воронежская область 469 7 Пермский край 460 8 Самарская область 456 9 Нижегородская область 399 10 Красноярский край 388 11 Иркутская область 384 12 Омская область 381 13 Челябинская область 371 14 Ставропольский край 357 15 Волгоградская область 352 16 Оренбургская область 341 17 Республика Башкортостан 301 18 Хабаровский край 295 19 Астраханская область 285 20 Ульяновская область 273 21 Архангельская область 256 22 Республика Крым 256 23 Алтайский край 240 24 Краснодарский край 240 25 Саратовская область 235 26 Тюменская область 232 27 Удмуртская Республика 228 28 Приморский край 228 29 Пензенская область 227 30 Республика Коми 225 31 Вологодская область 224 32 Липецкая область 193 33 Ленинградская область 191 34 Ярославская область 189 35 Тверская область 187 36 Калининградская область 185 37 Кемеровская область 171 38 Республика Дагестан 170 39 Новосибирская область 168 40 Курская область 165 41 Владимирская область 165 42 Забайкальский край 158 43 Брянская область 156 44 Белгородская область 147 45 Республика Саха (Якутия) 145 46 Мурманская область 144 47 Ханты-Мансийский автономный округ 143 48 Республика Карелия 137 49 Смоленская область 131 50 Севастополь 127 51 Новгородская область 126 52 Курганская область 125 53 Ивановская область 121 54 Амурская область 120 55 Республика Хакасия 115 56 Кировская область 112 57 Рязанская область 107 58 Тульская область 105 59 Томская область 103 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 101 61 Калужская область 100 62 Тамбовская область 94 63 Сахалинская область 92 64 Республика Бурятия 90 65 Чеченская Республика 90 66 Псковская область 87 67 Республика Калмыкия 86 68 Костромская область 81 69 Орловская область 79 70 Кабардино-Балкарская Республика 76 71 Республика Чувашия 74 72 Республика Северная Осетия-Алания 71 73 Республика Тыва 68 74 Республика Мордовия 68 75 Республика Ингушетия 66 76 Республика Адыгея 58 77 Республика Марий Эл 58 78 Республика Татарстан 53 79 Камчатский край 48 80 Карачаево-Черкесская Республика 47 81 Еврейская автономная область 39 82 Республика Алтай 35 83 Магаданская область 27 84 Чукотский автономный округ 15 85 Ненецкий автономный округ 11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 012 599 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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