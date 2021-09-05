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За сутки в России подтверждено 18645 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам 1    Москва 1542 2    Санкт-Петербург 1357 3    Московская область   826 4    Свердловская область  517 5    Ростовская область   480 6    Воронежская область   469 7    Пермский край  460 8    Самарская область    456 9    Нижегородская область  399 10   Красноярский край    388 11   Иркутская область    384 12   Омская область 381 13   Челябинская область   371 14   Ставропольский край   357 15   Волгоградская область  352 16   Оренбургская область  341 17   Республика Башкортостан 301 18   Хабаровский край    295 19   Астраханская область  285 20   Ульяновская область   273 21   Архангельская область  256 22   Республика Крым 256 23   Алтайский край 240 24   Краснодарский край   240 25   Саратовская область   235 26   Тюменская область    232 27   Удмуртская Республика  228 28   Приморский край 228 29   Пензенская область   227 30   Республика Коми 225 31   Вологодская область   224 32   Липецкая область    193 33   Ленинградская область  191 34   Ярославская область   189 35   Тверская область    187 36   Калининградская область 185 37   Кемеровская область   171 38   Республика Дагестан   170 39   Новосибирская область  168 40   Курская область 165 41   Владимирская область  165 42   Забайкальский край   158 43   Брянская область    156 44   Белгородская область  147 45   Республика Саха (Якутия)    145 46   Мурманская область   144 47   Ханты-Мансийский автономный округ    143 48   Республика Карелия   137 49   Смоленская область   131 50   Севастополь   127 51   Новгородская область  126 52   Курганская область   125 53   Ивановская область   121 54   Амурская область    120 55   Республика Хакасия   115 56   Кировская область    112 57   Рязанская область    107 58   Тульская область    105 59   Томская область 103 60   Ямало-Ненецкий автономный округ 101 61   Калужская область    100 62   Тамбовская область   94 63   Сахалинская область   92 64   Республика Бурятия   90 65   Чеченская Республика  90 66   Псковская область    87 67   Республика Калмыкия   86 68   Костромская область   81 69   Орловская область    79 70   Кабардино-Балкарская Республика 76 71   Республика Чувашия   74 72   Республика Северная Осетия-Алания    71 73   Республика Тыва 68 74   Республика Мордовия   68 75   Республика Ингушетия  66 76   Республика Адыгея    58 77   Республика Марий Эл   58 78   Республика Татарстан  53 79   Камчатский край 48 80   Карачаево-Черкесская Республика 47 81   Еврейская автономная область  39 82   Республика Алтай    35 83   Магаданская область   27 84   Чукотский автономный округ   15 85   Ненецкий автономный округ    11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 012 599 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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