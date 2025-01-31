Братчанин отдал мошенникам почти 2 млн рублей

Сорокалетний житель Братска стал жертвой мошеннической схемы, потеряв почти два миллиона рублей. Он получил звонок от предполагаемого брокера, который предложил «уникальную возможность» заработать на рынке ценных бумаг, сообщает телеграм-канал «Вас обманывают».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии