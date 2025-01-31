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Иркутск Сегодня

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Братчанин отдал мошенникам почти 2 млн рублей

Сорокалетний житель Братска стал жертвой мошеннической схемы, потеряв почти два миллиона рублей. Он получил звонок от предполагаемого брокера, который предложил «уникальную возможность» заработать на рынке ценных бумаг, сообщает телеграм-канал «Вас обманывают».

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