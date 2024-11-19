В Крыму задержали двух подозреваемых в подрыве авто военного в Севастополе

В Крыму задержали двух местных жителей, которые, как предполагается, по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подорвали автомобиль в Севастополе, в результате чего погиб первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитан 1-го ранга Валерий Транковский.