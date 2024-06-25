С мировым размахом: главным спортивным событием этого лета в России стали Игры БРИКС в Казани

Спортсмены из Петербурга успешно выступили на этом турнире Спортивные Игры БРИКС состоялись в шестой раз, но впервые были организованы по столь обширной программе и собрали более 4500 участников из 86 стран.
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