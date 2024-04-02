🚗 Экзамен по новым требованиям: Что изменилось в правилах получения водительских прав в России С 1 апреля в правилах сдачи экзамена на получение водительских прав произошли изменения.
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🚗 Экзамен по новым требованиям: Что изменилось в правилах получения водительских прав в России С 1 апреля в правилах сдачи экзамена на получение водительских прав произошли изменения.