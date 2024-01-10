Латвийский фигурист Васильев раскритиковал МОК за допуск россиян на Олимпиаду

Латвийский фигурист Денис Васильев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.
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