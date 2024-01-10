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Латвийский фигурист Васильев раскритиковал МОК за допуск россиян на Олимпиаду

Латвийский фигурист Васильев раскритиковал МОК за допуск россиян на Олимпиаду

Латвийский фигурист Денис Васильев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

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Александр Лагуткин
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