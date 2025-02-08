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Царьград

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FT: решение закрыть USAID может навредить Трампу

FT: решение закрыть USAID может навредить Трампу

Решение американского лидера Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) может навредить ему.

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