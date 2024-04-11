НЛО попадают на Землю через «дополнительные измерения», заявил астрофизик 

Большой адронный коллайдер / © Getty Images Астрофизик Ави Лёб предположил, что представители внеземных цивилизаций смогли достичь такого технологического прогресса, что придумали технологию перемещения через пространство с помощью дополнительных измерений.
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