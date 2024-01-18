Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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⚡️ Советник президента ЦАР: страна готова принять российскую военную базу

⚡️ Советник президента ЦАР: страна готова принять российскую военную базу

РОССИЮ НЕ СЛОМИТЬ Фото скрин ОК 21:18 Советник президента ЦАР: страна готова принять российскую военную базу.

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Комментарии
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Галина Щеглова
Слава Богу, что хоть кто-то за нас! Глядишь и остальные подтянутся.) Вместе будем непобедимы!
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23 час.
Кошмар
Хорошее место для базы - центр Африки.
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20 час.

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