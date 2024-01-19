Развенчаны шесть мифов о питании, которым не стоит следовать

Есть несколько безобидных пищевых мифов, которые вбивались в наши головы так долго, что мы даже не осознаём их фальшивостьЕсли вы проводите много времени, просматривая социальные сети, вы, вероятно, привыкли к сообщениям и рассказам о чудодейственной пользе или скрытых опасностях различных продуктов питания.
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