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Развенчаны шесть мифов о питании, которым не стоит следовать

Развенчаны шесть мифов о питании, которым не стоит следовать

Есть несколько безобидных пищевых мифов, которые вбивались в наши головы так долго, что мы даже не осознаём их фальшивостьЕсли вы проводите много времени, просматривая социальные сети, вы, вероятно, привыкли к сообщениям и рассказам о чудодейственной пользе или скрытых опасностях различных продуктов питания.

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