Развенчаны шесть мифов о питании, которым не стоит следовать

Есть несколько безобидных пищевых мифов, которые вбивались в наши головы так долго, что мы даже не осознаём их фальшивостьЕсли вы проводите много времени, просматривая социальные сети, вы, вероятно, привыкли к сообщениям и рассказам о чудодейственной пользе или скрытых опасностях различных продуктов питания.