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Компанию «Дорстрой» наказали за порчу земель около посёлка Восточный

Компанию «Дорстрой» наказали за порчу земель около посёлка Восточный

Компания «Дорстрой» была оштрафована за порчу земель сельскохозяйственного назначения. Это произошло после того, как специалисты Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку и обнаружили факты грубейшего нарушения земельного законодательства при строительстве объездной дороги, сообщили ZAB.

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