Компанию «Дорстрой» наказали за порчу земель около посёлка Восточный

Компания «Дорстрой» была оштрафована за порчу земель сельскохозяйственного назначения. Это произошло после того, как специалисты Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку и обнаружили факты грубейшего нарушения земельного законодательства при строительстве объездной дороги, сообщили ZAB.
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