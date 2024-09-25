Компанию «Дорстрой» наказали за порчу земель около посёлка Восточный

Компания «Дорстрой» была оштрафована за порчу земель сельскохозяйственного назначения. Это произошло после того, как специалисты Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку и обнаружили факты грубейшего нарушения земельного законодательства при строительстве объездной дороги, сообщили ZAB.