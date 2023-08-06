Парламентская газета

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    Какие к черту переговоры... Только безоговорочная Копетуляция и на условиях России, без третьей стран... 🤨🧐Медведев выступил...
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Медведев выступил против переговоров по Украине

Медведев выступил против переговоров по Украине

Переговоры по Украине пока еще не нужны, их стоить начинать, только когда противник сам о них попросит.

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Комментарии
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Митя Ерисанов
правильно! Никаких переговоров с теми террористами нацистами, русофобами и быть не может!
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16 час.
ВА
Владимир Ананин
Согласен, Украина - это русские земли и они должны отойти России. Россия - это Русь!
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40 мин.
ГГ
Геннадий Глебов
Какие к черту переговоры... Только безоговорочная Копетуляция и на условиях России, без третьей стран... 🤨🧐
Ответить
7 мин.

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