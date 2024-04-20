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«Неделю сидели в засаде». Буданов рассказал Би-би-си, как сбили российский Ту-22

«Долго ждали, готовились, в конце концов смогли это сделать», — так руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов кратко ответил на вопрос Украинской службы Би-би-си о том, как удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ, который в эту ночь участвовал в очередном ударе по Украине.

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