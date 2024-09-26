Bloomberg: Путин расширил ядерную доктрину для противодействия агрессии Запада AlexCoderBloomberg: Путин расширил ядерную доктрину для противодействия агрессии Запада AlexCoder Глава России сделал объявление в самый подходящий момент Решение российского лидера Владимира Путина внести изменения в ядерную доктрину страны будут ответом на агрессию со стороны Запада, пишет американское издание Bloomberg.