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Роковая любовь Ихтиандра: как изменилась звезда «Человека-амфибии» Вертинская

Роковая любовь Ихтиандра: как изменилась звезда «Человека-амфибии» Вертинская

В 1961 году народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская сыграла свои первые роли в кино. Это были «Алые паруса» режиссера Александра Птушко и «Человек-амфибия» Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского.

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