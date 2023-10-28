Роковая любовь Ихтиандра: как изменилась звезда «Человека-амфибии» Вертинская

В 1961 году народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская сыграла свои первые роли в кино. Это были «Алые паруса» режиссера Александра Птушко и «Человек-амфибия» Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского.
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