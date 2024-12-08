Pepe сражается за право войти в рейтинг топ-20 криптовалют

Мемкоин Pepe на время обогнал по рыночной капитализации известный токен Uniswap (UNI). Нативная криптовалюта крупнейшей DEX-биржи уступило самое нижнее место в рейтинге топ-20 токену, связанному с изображением лягушонка Pepe всего за год вырос с 591 миллиона долларов до текущих значений.