Pepe сражается за право войти в рейтинг топ-20 криптовалют

Мемкоин Pepe на время обогнал по рыночной капитализации известный токен Uniswap (UNI). Нативная криптовалюта крупнейшей DEX-биржи уступило самое нижнее место в рейтинге топ-20 токену, связанному с изображением лягушонка Pepe всего за год вырос с 591 миллиона долларов до текущих значений.
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