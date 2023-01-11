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Разин о 5:4 Б с «Торпедо»: «Уже какой гол «Северсталь пропускает в большинстве. Хорошо, что выиграли»

Главный тренер «Северстали» подвел итоги матча с «Торпедо» (5:4 Б). «Очень важные два очка. По игре много ошибок наделали, имели преимущество в первом периоде.

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