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Флик про 2:4 с «Осасуной»: «Барселона» сыграла не очень хорошо, 4 пропущенных – слишком много. При втором голе был фол в начале атаки»

«Нужно принимать такие поражения. Мы сыграли не очень хорошо. Защитить футболистов, которым приходится проводить на поле много минут, – это моя ответственность.

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