«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

Юрий Ляпнев

Бредовые рассуждения личности дорвавшейся до клавы. Жена сделала кучу абортов и ни разу не гнал ее к врачам. Всегда делала молча и ставила перед фактом. Вам все денег мало и трудно жить...Хоть и зарабатывал по 1500 и более, но все слушала соседей, маму, сестру, но ведь замуж то вышла за меня? А если молодой, жена забеременела и погиб? То аборт можно делать? Для смерти возраст не важен....Господи, прибери всяких таких феминисток, ЛГБТшниц и прочих умничающих против продолжения жизни!