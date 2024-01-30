Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

Удивительное превращение произошло вчера прямо на моих глазах с мужчинами 55+. Из дряхлых старцев, требующих одинакового с женщинами возраста выхода на пенсию, они превратились в бодрых коней, которые борозды не портят.

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Комментарии
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Александр Рябчиков
А зачем же они делали аборты?
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14 час.
Юрий Ляпнев
Бредовые рассуждения личности дорвавшейся до клавы. Жена сделала кучу абортов и ни разу не гнал ее к врачам. Всегда делала молча и ставила перед фактом. Вам все денег мало и трудно жить...Хоть и зарабатывал по 1500 и более, но все слушала соседей, маму, сестру, но ведь замуж то вышла за меня? А если молодой, жена забеременела и погиб? То аборт можно делать? Для смерти возраст не важен....Господи, прибери всяких таких феминисток, ЛГБТшниц и прочих умничающих против продолжения жизни!
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13 час.

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