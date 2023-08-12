Россия включила Норвегию в список недружественных стран. В Осло не удивились

ПФ

Петр Федотов

Я слабею, это надо же было столь долго думать, чтобы включить Норвегию в список недружественных стран. Странный метод избран МИДом РФ для проявления РФ недовольства, отношением к ней стран. Пока РФ не нагадят по полной программе, у неё главным- выражение: Ребята,давайте жить дружно!