Россия включила Норвегию в список недружественных стран. В Осло не удивились
Российское правительство включило Норвегию в перечень государств, совершающих по отношению к РФ недружественные действия.
Комментарии
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Я слабею, это надо же было столь долго думать, чтобы включить Норвегию в список недружественных стран. Странный метод избран МИДом РФ для проявления РФ недовольства, отношением к ней стран. Пока РФ не нагадят по полной программе, у неё главным- выражение: Ребята,давайте жить дружно!
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