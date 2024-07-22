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Маск назвал Харрис марионеткой Сороса

Маск назвал Харрис марионеткой Сороса

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал нового кандидата на пост президента США Камалу Харрис марионеткой Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса.

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