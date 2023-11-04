Алла Пугачева несколько дней назад вернулась в РФ. Примадонна прилетела без мужа и детей. Ранее называлась одна из вероятных причин ее приезда.
Раскрыта еще одна цель визита Пугачевой в Россию
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Так выливает говно тот, у кого его много у самого! А дерьма в России много! Поэтому нужно отслеживать!
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20 час.
ИИ
Иван Иваныч
Неужели хрипоголосящая решила осчастливить "холопов" новым перлом? Небось в "Саламе" не один комп при обработке её "голоса" коньки отбросил и с материнкой распрощался!)))
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12 час.
лл
лина любимцева
А что там можно записать от Пугачевой? КАК ОНА ХРИПИТ? Весь голос давно прокурила. Да и возраст...
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10 час.
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