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Раскрыта еще одна цель визита Пугачевой в Россию

Раскрыта еще одна цель визита Пугачевой в Россию

Алла Пугачева несколько дней назад вернулась в РФ. Примадонна прилетела без мужа и детей. Ранее называлась одна из вероятных причин ее приезда.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Так выливает говно тот, у кого его много у самого! А дерьма в России много! Поэтому нужно отслеживать!
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20 час.
ИИ
Иван Иваныч
Неужели хрипоголосящая решила осчастливить &quot;холопов&quot; новым перлом? Небось в &quot;Саламе&quot; не один комп при обработке её &quot;голоса&quot; коньки отбросил и с материнкой распрощался!)))
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12 час.
лл
лина любимцева
А что там можно записать от Пугачевой? КАК ОНА ХРИПИТ? Весь голос давно прокурила. Да и возраст...
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10 час.

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