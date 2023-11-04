Раскрыта еще одна цель визита Пугачевой в Россию

ВД Вовладар Даров Так выливает говно тот, у кого его много у самого! А дерьма в России много! Поэтому нужно отслеживать!

ИИ Иван Иваныч Неужели хрипоголосящая решила осчастливить "холопов" новым перлом? Небось в "Саламе" не один комп при обработке её "голоса" коньки отбросил и с материнкой распрощался!)))