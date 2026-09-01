ИИ может резко ускорить кибератаки: G20 предупредили о риске для мировой финансовой системы

Глава Совета по финансовой стабильности США заявил, что возможности продвинутых моделей могут создать уязвимость для взаимосвязанной мировой финансовой системы Совет по финансовой стабильности США (FSB) назвал влияние ИИ на киберриски наиболее непосредственной угрозой для финансовой стабильности, связанной с развитием искусственного интеллекта.
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