Скворцова посетила медико-санитарную часть ФМБА в Курчатове

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе визита в Курскую область посетила медико-санитарную часть организации в городе Курчатове, отметила самоотверженный труд медиков и их профессионализм.
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