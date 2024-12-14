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Скворцова посетила медико-санитарную часть ФМБА в Курчатове

Скворцова посетила медико-санитарную часть ФМБА в Курчатове

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе визита в Курскую область посетила медико-санитарную часть организации в городе Курчатове, отметила самоотверженный труд медиков и их профессионализм.

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