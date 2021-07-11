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Буре о россиянах «Тампы»: «Здорово, что у нас вырастают такие звезды. В каждом поколении есть хорошие игроки, не во всех видах спорта это так»

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре поделился мнением о ситуации с участием НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине и победе «Тампы» в розыгрыше Кубка Стэнли.

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