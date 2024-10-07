БПЛА на солнечных батареях Horus A поднялся в воздух БПЛА Horus A в полёте. Фото AeroVironmentАмериканская компания AeroVironment, Inc.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
БПЛА на солнечных батареях Horus A поднялся в воздух БПЛА Horus A в полёте. Фото AeroVironmentАмериканская компания AeroVironment, Inc.
Свежие комментарии