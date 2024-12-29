Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники с пользой для здоровья

Новый год – это яркий и волшебный праздник, который с нетерпением ждут в каждой семье. В это время создаются общие воспоминания, и семейные традиции передаются детям, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в своем предновогоднем поздравлении.
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