До идеала ещё далеко: Гоар Аветисян показала результат очередной пластической операции

Недавно похудевшая Гоар Аветисян легла под нож хирурга. Популярному визажисту удалили лишнюю кожу. Хирургическое вмешательство повлекло за собой серьёзные осложнения.
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