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Сборная США по баскетболу одолела команду Франции и взяла золото Олимпиады

Сборная США по баскетболу одолела команду Франции и взяла золото Олимпиады

Мужская сборная США по баскетболу в пятый раз подряд выиграла турнир на летних Олимпийских играх. В финале американские баскетболисты обыграли национальную команду Франции со счетом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

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