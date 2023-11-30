Песков назвал абсурдом запрет Болгарии на пролет Захаровой над страной

РИА Новости/Асатур Есаянц Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной позицию властей Болгарии, которые ввели запрет на пролет официального представителя МИД РФ Марии Захаровой над воздушным пространством страны.
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