Dark Money Group Created Fake Kamala Harris ‘Manifesto’

“A Republican organization with ties to Elon Musk has produced an apparently fake manifesto meant to look like Vice President Kamala Harris’ version of the conservative policy initiative Project 2025,” the Philadelphia Inquirer reports.
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