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Театр абсурда

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Хотел построить таджикский халифат: в Чувашии лишили гражданства 61-летнего экстремиста из Средней Азии

Хотел построить таджикский халифат: в Чувашии лишили гражданства 61-летнего экстремиста из Средней Азии

БлокнотРУ Таджик годами проповедовал радикальный ислам. В Чувашии принято решение о лишении российского гражданства 61-летнего уроженца Таджикистана, который получил паспорт РФ в 2011 году.

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