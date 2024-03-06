Природоохранные инспекторы предупреждают о рисках сжигания растительных остатков

Инспекторы по охране окружающей среды из Ниспорен в сотрудничестве с сотрудниками Отдела по чрезвычайным ситуациям предприняли действия для предотвращения и противодействия сжиганию растительных остатков, подчеркивая серьезные последствия, которые они могут иметь для местного населения.