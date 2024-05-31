Орловцам рассказали о необходимости передачи сведений поставщику газа

«Газпром межрегионгаз Орел разъясняет»: нужно ли передавать сведения поставщику газа, если число прописанных в квартире или частном доме изменилось? Как это сделать? Влияет ли количество прописанных на сумму в квитанции, если оплата производится по счетчику?«Газпром межрегионгаз Орел разъясняет»: нужно ли передавать сведения поставщику газа, если число прописанных в квартире или частном доме изменилось? Как это сделать? Влияет ли количество прописанных на сумму в квитанции, если оплата производится по счетчику? Сведения о числе зарегистрированных жильцов передавать необходимо, и вот почему.