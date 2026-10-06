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Царьград

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"Кто хочет, тот и русский": Предатели вспомнили о патриотизме, но есть нюанс. При чём тут бабушка с божоле?

"Кто хочет, тот и русский": Предатели вспомнили о патриотизме, но есть нюанс. При чём тут бабушка с божоле?

Сбежавший журналист Леонид Парфёнов попытался порассуждать, кто такие русские. Получилось неуклюже. Говорить о принадлежности к великому народу после эмиграции как минимум странно.

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