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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Программа ´Один район - один проект´: в Бобруйском районе реализуется проект по строительству мусороперерабатывающего завода.

Программа ´Один район - один проект´: в Бобруйском районе реализуется проект по строительству мусороперерабатывающего завода.

Создание новых современных производств, дополнительные рабочие места и, как следствие, предотвращение оттока людей из райцентров, выпуск конкурентоспособной продукции, импортозамещение и увеличение экспорта - важнейшие направления, которые сегодня в центре внимания каждого региона республики.

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