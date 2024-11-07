Программа ´Один район - один проект´: в Бобруйском районе реализуется проект по строительству мусороперерабатывающего завода.

Создание новых современных производств, дополнительные рабочие места и, как следствие, предотвращение оттока людей из райцентров, выпуск конкурентоспособной продукции, импортозамещение и увеличение экспорта - важнейшие направления, которые сегодня в центре внимания каждого региона республики.