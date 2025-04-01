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Царьград

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Русские решили вопрос радикально. В 22:20 из Белгородчины поступила особая информация. В дело пошли ОДАБ

Русские решили вопрос радикально. В 22:20 из Белгородчины поступила особая информация. В дело пошли ОДАБ

Русские войска решили вопрос с атаками ВСУ в приграничной зоне радикально. В 22:20 из приграничной зоны поступило сообщение, что была взорвана дамба, по которой ВСУ пытаются наступать на русские территории.

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