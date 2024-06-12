Экс-участники «Дома-2» Настя Голд и Илья Яббаров разводятся

Настя Голд объявила о разводе с мужем Брак супружеской пары продлился пять лет. Фото: соцсети Известная участница телевизионного шоу «Дом-2» Настя Голд объявила о разрыве со своим мужем Ильёй Яббаровым, тоже экс-участником этого шоу.
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