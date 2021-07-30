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«Пушкинскую карту» выдают в Приморье молодым. Чтобы окультурились

«Пушкинскую карту» выдают в Приморье молодым. Чтобы окультурились

Цель проекта — приобщение молодежи к культуре, популяризация посещения спектаклей, концертов, выставок среди молодых… Правда, есть одно условие — то или иное мероприятие в сфере культуры должно быть рекомендовано соответствующим экспертным советом.

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