«Пушкинскую карту» выдают в Приморье молодым. Чтобы окультурились

Цель проекта — приобщение молодежи к культуре, популяризация посещения спектаклей, концертов, выставок среди молодых… Правда, есть одно условие — то или иное мероприятие в сфере культуры должно быть рекомендовано соответствующим экспертным советом.
Цель проекта — приобщение молодежи к культуре, популяризация посещения спектаклей, концертов, выставок среди молодых… Правда, есть одно условие — то или иное мероприятие в сфере культуры должно быть рекомендовано соответствующим экспертным советом.
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