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Экс-замглавы Сургута Базаров получил 19 лет колонии по делу о хищениях при строительстве укреплений

Экс-замглавы Сургута Базаров получил 19 лет колонии по делу о хищениях при строительстве укреплений

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова, ранее занимавшего пост заместителя главы Сургута, к 19 годам колонии строгого режима.

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