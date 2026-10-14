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Что влияет на качество воды в Москве и кто контролирует ее чистоту

Что влияет на качество воды в Москве и кто контролирует ее чистоту

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 12 октября отмечается Всемирный день водорослей.

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