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Спички - не игрушка

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«Чтобы не было хуже»: В Киеве появились те, кто открыто заявляет, что пора признать победу Путина

«Чтобы не было хуже»: В Киеве появились те, кто открыто заявляет, что пора признать победу Путина

Фото: REUTERS В Киеве есть те, кто считает, что пора признать победу президента России Владимира Путина в конфликте, чтобы избежать худшего сценария для Украины, об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев на канале Politeka.

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