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Шуфутинский раскрыл неизвестные подробности из жизни Пугачевой

Шуфутинский раскрыл неизвестные подробности из жизни Пугачевой

Он признался, что она не нравилась его бабушке. Певца и композитора Михаила Шуфутинского пригласили на передачу «Вопроса ребром», где он рассказал кое-что интересное не только о себе, но и о своих коллегах по творческому цеху.

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