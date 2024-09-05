Шуфутинский раскрыл неизвестные подробности из жизни Пугачевой

Он признался, что она не нравилась его бабушке. Певца и композитора Михаила Шуфутинского пригласили на передачу «Вопроса ребром», где он рассказал кое-что интересное не только о себе, но и о своих коллегах по творческому цеху.
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