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Губернатор Свердловской области Куйвашев: Ситуация с пожарами в регионе критическая

Губернатор Свердловской области Куйвашев: Ситуация с пожарами в регионе критическая

В Свердловской области складывается критическая ситуация с пожарами. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале региона со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева.

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