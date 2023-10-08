Зачем украинский недобонапарт приезжал на северо-восточный фронт и чего ожидать нашей армии Александр Ситников Фото: AP/TASS В заявлении начальника пресс-центра группировки «Запад» говорится, что «на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовка Луганской Народной Республики.