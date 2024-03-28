Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Артиллеристы показали уничтожение пытавшихся переправиться через Днепр ВСУ

Артиллеристы показали уничтожение пытавшихся переправиться через Днепр ВСУ

На правобережье Днепра в Херсонской области артиллерийские расчеты буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б», корректируемые беспилотниками ZALA Воздушно-десантных войск уничтожили пункты временной дислокации ВСУ.

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