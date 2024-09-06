«В подвешенном состоянии: что делать французским компаниям в России»: Европейский бизнес может лишиться активов в ответ на антироссийскую политику.
Европейский бизнес может лишиться активов в ответ на антироссийскую политику
Комментарии
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ГГ
Геннадий Гайдуков
Давно пора прекратить разграбление страны
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13 час.
Семен Демин
Давно, давно пора выгнать иностранцев из не дружественных стран.
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10 час.
Кошмар
Не надо тянуть. Поставки оружия и боеприпасов на Украину наносят ущерб российской экономике. Поэтому надо конфисковывать в России всю собственность стран НАТО и и его союзников в возмещение нанесённого ущерба. И чем быстрее это сделать, тем лучше.
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9 час.
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