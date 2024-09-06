Европейский бизнес может лишиться активов в ответ на антироссийскую политику

Давно, давно пора выгнать иностранцев из не дружественных стран.

Кошмар

Не надо тянуть. Поставки оружия и боеприпасов на Украину наносят ущерб российской экономике. Поэтому надо конфисковывать в России всю собственность стран НАТО и и его союзников в возмещение нанесённого ущерба. И чем быстрее это сделать, тем лучше.