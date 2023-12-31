Павел Данилин: Тем, кто убил мирных белгородцев, наши солдаты отомстят. Обязательно отомстят

ninikooo Митусова Только ответные удары- за каждую загубленную невинную жертву, давить как клопов, не давать им возможности поднимать голову. Они перешли все грани и все красные линии- только возмездие, жесткое и справедливое. Хватит « играть в порядочность», не с этими людьми и не в это время.

ТЮ Татьяна Юрьева Украинцы превратились в послушных холуев западных хозяев! Они превратились в примитивное"мясо", которое хозяева шлют на убой! Нужно уничтожать их хозяев, тех кто дает им оружие, для убийства мирных жителей Донбасса и Белгорода!