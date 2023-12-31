Боль по погибшим в Белгороде.Злость и жажда возмездия.Возмущение по поводу нарушения неписанных, но имевшихся и выполнявшихся договоренностей.
Павел Данилин: Тем, кто убил мирных белгородцев, наши солдаты отомстят. Обязательно отомстят
Комментарии
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ninikooo Митусова
Только ответные удары- за каждую загубленную невинную жертву, давить как клопов, не давать им возможности поднимать голову. Они перешли все грани и все красные линии- только возмездие, жесткое и справедливое. Хватит « играть в порядочность», не с этими людьми и не в это время.
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4 час.
ТЮ
Татьяна Юрьева
Украинцы превратились в послушных холуев западных хозяев! Они превратились в примитивное"мясо", которое хозяева шлют на убой! Нужно уничтожать их хозяев, тех кто дает им оружие, для убийства мирных жителей Донбасса и Белгорода!
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3 час.
Александр Батт
Капитализм просто эффективный способ хозяйствования. Дело именно в чиновниках. Чтобы чиновники не были завязаны на бизнесе нужно самодержавие. Только царь кровно заинтересован в благоденствии страны и подданных, поэтому жестко наводит порядок, усмиряя чиновников, не взирая на чины и звания. Миру просто надо вернуться к монархии.
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1 час.
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