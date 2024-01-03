В Steam вышел новый постапокалиптический выживач с открытым миром про мрачный лес с зомбиНезависимый разработчик Селим Кёзе (Selim Köse) выпустил в раннем доступе Steam постапокалиптический выживач с элементами хоррора и открытым миром под названием Mia’s Hunt.
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