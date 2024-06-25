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Царьград

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Доктор Гинзбург назвал дешёвый продукт, продлевающий жизнь и здоровье

Доктор Гинзбург назвал дешёвый продукт, продлевающий жизнь и здоровье

Специалист по питанию утверждает, что соевое мясо снижает риск болезней сердца и онкологии.Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил полезные свойства соевого мяса.

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